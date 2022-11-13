У генконсульства России в Стамбуле усилены меры безопасности из-за взрыва

У генконсульства России в Стамбуле усилены меры безопасности после взрыва в центре города

Начало событий в новости Эрдоган допустил версию теракта после взрыва в Стамбуле

В Стамбуле после взрыва, прогремевшего в центре города, усилены меры безопасности у генконсульства России. Об этом сообщает ТАСС.

Дипмиссия находится на пешеходной туристической улице Истикляль, где произошло ЧП, в результате которого пострадали 38 человек. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести, а раненых — до 53.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности российского генконсульства приняты властями Турции. На подходе к улице Истикляль выставлено полицейское оцепление, но на некоторых участках уже открыли проход для пешеходов.

Взрыв на улице Истикляль прогремел днем 13 ноября. Момент взрыва попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители принялись убегать от места взрыва. Власти страны не исключают версию теракта.