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17:16, 13 ноября 2022Мир

В Турции не исключили версию о теракте в связи со взрывом в Стамбуле

Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Турецкие силовики рассматривают версию о теракте после взрыва на улице Истикляль. Об этом сообщает турецкое издание Mynet со ссылкой на источники в генеральной прокуратуре страны, отмечая, что этот вариант не исключается сотрудниками правоохранительных органов, приступивших к расследованию.

Взрыв произошел около 16:20 на стамбульской улице Истикляль, которая ведет к популярной среди туристов площади Таксим в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль. Он подтвердил, что в результате взрыва есть как погибшие, так и раненые, пообещав, что власти города будут информировать жителей о развитии ситуации.

Ранее местные СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадали не менее 11 человек, также распространялась информация как минимум о четырех погибших.

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Олег Давыдов
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