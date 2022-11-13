Власти сделали заявление о взрыве на главной туристической улице Стамбула

Губернатор Стамбула Ерликая сообщил о пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль

В результате взрыва на главной туристической улице Стамбула Истикляль есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая, передает CNN Turk.

По его словам, взрыв произошел около 16:20 в районе Бейоглу. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.

«Есть пострадавшие и погибшие. Информация о произошедшем будет доведена до общественности», — сообщил Ерликая. Их число не уточняется.

Ранее местные СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадали не менее 11 человек, Другие подробности произошедшего не приводятся.