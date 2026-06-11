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16:01, 11 июня 2026Силовые структуры

Обнародованы подробности о погибшем при нападении жителе Подмосковья

«РЕН ТВ»: Убитый в Наро-Фоминске мужчина судился с бывшей женой из-за имущества
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Погибший при нападении в собственном доме в Наро-Фоминске мужчина судился с бывшей женой из-за раздела имущества. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, бывшая супруга пострадавшего пыталась добиться права пользоваться домом, в котором впоследствии расправились с потерпевшим. Она требовала выдать ей ключи от жилья и калитки.

В материалах дела сказано, что после развода бывшие супруги являлись владельцами дома и земельного участка в деревне Терновка. Они владели недвижимостью в равных долях, но договориться мирно не смогли. По словам женщины, бывший муж не пускал ее в дом и не давал пользоваться недвижимостью. В ответ на это пострадавший подал встречный иск с просьбой определить порядок проживания. В результате, решением суда каждому выделены отдельные комнаты, а часть дома оставлена в совместном пользовании.

Как сообщает 360.ru, бывшая жена потерпевшего рассказала, что у него было много конфликтов и начались они давно. «Я не знаю, кто нападавший, я в полном шоке. О сыне мне сообщила учительница, о его состоянии — не знаю. Конфликты были у мужа, давно уже, лет пять назад. Я развелась с ним, как сейчас — не знаю», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что напавший нанес ножевые ранения 55-летнему хозяину дома Вячеславу П. и его 13-летнему сыну Ивану. Мужчина не выжил, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. Им оказался иностранец. Он признался в совершении жестокого преступления.

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