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Силовые структуры
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15:42, 11 июня 2026Силовые структуры

Устроивший резню в подмосковной деревне попал на видео

В МВД показали видео с иностранцем, который зарезал в Подмосковье жителя и ранил его сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Иностранец, устроивший резню в частном доме в деревне Терновка Наро-Фоминского района Московской области, признался в совершении жестокого преступления. Видео с ним опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден молодой человек, который говорит, что напал на мужчину и его сына, забрал деньги и машину.

Задержанный, вооруженный ножом, вломился поздним вечером 10 июня в деревенский дом. Он нанес множественные ранения 55-летнему хозяину и его 13-летнему сыну. Мужчина не выжил, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Младший сын хозяина, который также был в доме, не пострадал, его передали родственникам.

Напавший скрылся на машине пострадавшего. Его поймали на 14-м километре МКАД. Им оказался гражданин из Средней Азии 2010 года рождения. Он подрабатывал у пострадавшего.

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