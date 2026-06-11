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15:56, 11 июня 2026Авто

Россиян предупредили о возможности не открыть автомобиль в жару

Эксперт Жучков: В жару брелок автомобиля может не реагировать на нажатия из-за перегрева
Вячеслав Агапов

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

В жару брелок автомобиля может перегреться и не реагировать на нажатия, в результате чего не будет возможности открыть машину с его помощью. Об этом предупредил технический эксперт бренда NANFU Евгений Жучков, его слова приводит газета «Известия».

По словам специалиста, при высокой температуре химические процессы внутри батарейки ускоряются, из-за чего растет саморазряд даже тогда, когда брелок не используется. В таких случаях можно подождать, чтобы батарейка охладилась, но если брелок часто не реагирует на нажатия, медлить с заменой не стоит.

Еще один риск, с которым автовладельцы могут столкнуться в жаркую погоду, — нарушение герметичности корпуса в брелоке. При повышении температуры внутри элемента питания растет давление, что может привести к утечке электролита.

«Чтобы снизить вероятность протечки, некоторые производители используют дополнительное U-образное укрепление корпуса в батарейках типа CR2032. Такая конструкция повышает прочность элемента питания и помогает сохранять герметичность при перепадах температур и длительном хранении», — пояснил Жучков.

Эксперты портала «Автовзгляд» предупредили, что с наступлением лета российские автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами, которые вызваны различными забытыми в салоне машин предметами. Наиболее опасно забывать в автомобиле баллончики со смазками и красками: при нагревании он могут выделять горючие газы и в теории это может обернуться взрывом.

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