В России начали готовить новую пенсионную программу

«Известия»: В России готовят новую пенсионную госпрограмму с автоматическим участием

Российские власти и бизнес обсуждают новую пенсионную государственную программу, которая должна будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом со ссылкой на данные президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова пишут «Известия».

По его словам, установленная пенсионная программа (УПП) будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя, при этом сотрудника будут подключать к ней автоматически после приема на работу с правом отказа.

Целью УПП Беляков назвал формирование прибавки к пенсии без госучастия. Впрочем, правительство может предложить налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.

Предполагается, что в рамках программы работодатель будет перечислять средства на счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), после чего последний будет их инвестировать для защиты от инфляции и приумножения. Выплаты с этого счета будут поступать его владельцу с момента достижения им пенсионного возраста.

Концепция обсуждалась с Минфином, Минтруда и Минэкономразвития. Принципиальных возражений с их стороны не возникло. НАПФ рассчитывает направить инициативу на рассмотрение осенью текущего года.

Авторы идеи отмечают, что подобные механизмы стали нормой уже во многих странах. Например, в Нидерландах ими охвачено 90 процентов работников, что позволяет при выходе на пенсию сохранить доход в размере 60-80 процентов от своего заработка, в то время как в России он в среднем падает в четыре раза.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова подчеркнула, что работодателей УПП заинтересует только в случае ощутимых налоговых льгот. Иначе дополнительные расходы начнут вычитать из зарплат и премий сотрудников.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова посетовала, что проблемой ПДС остается нежелание молодежи и людей среднего возраста вкладывать в нее средства. Фактически инструмент заинтересовал только пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые активно отдают деньги государству на фоне предлагаемых льгот, так как могут сразу ими воспользоваться, но рассчитан он был на более молодые категории граждан.