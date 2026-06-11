Официальный символ Евросоюза связали с пророчеством о конце света из Библии

Священник РПЦ Альвиан сообщил, что флаг Евросоюза отсылает к пророчеству о конце света

Флаг Евросоюза, один из основных официальных символов объединения, отсылает к пророчеству из Библии о конце света. Так два явления связал между собой священник Русской православной церкви Альвиан Тхелидзе.

Альвиан сообщил, что двенадцать звезд на голубом флаге ЕС связаны со строками из Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, книги-пророчества, входящей в Новый Завет. «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд», — процитировал он текст Священного Писания.

Священник добавил, что создатель флага Арсен Хейц признавал, что вдохновлялся Апокалипсисом, а также статуей Богородицы в Страсбурге, которая отсылает к тем же строкам. Слова Хейца об Апокалипсисе как источнике вдохновения приводило издание The Economist в 2004 году.

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