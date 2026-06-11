Тодоренко рассказала о слезах на съемках популярного шоу

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что много плакала на съемках третьего сезона популярного шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». О том, что послужило причиной ее слез, она рассказала в интервью «Телепрограмме».
По словам Тодоренко, третий сезон «Ставки на любовь» получился очень душевным. «Я там часто плачу. (...) Там очень интересные, трогательные участники. Такие сильные судьбы, мощные истории», — отметила она.
При этом ведущая не уточнила, какая из пар впечатлила ее больше всего.
Ранее Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она заявила, что у нее диагностировали мастит — инфекционно-воспалительное заболевание молочных желез, проявляющееся болью в груди и повышением температуры.
«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу, премьера которого состоялась на «Пятнице!» в сентябре 2025 года. В эфире проекта звездные пары проходят испытания на силу, выносливость и смекалку. Участники делают ставки на то, справится ли их партнер с заданием. Пара, которая обойдет всех соперников, получит денежный приз.