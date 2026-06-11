Тодоренко рассказала о слезах на съемках популярного шоу

Тодоренко призналась, что часто плакала на съемках третьего сезона шоу «Ставка на любовь»

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что много плакала на съемках третьего сезона популярного шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». О том, что послужило причиной ее слез, она рассказала в интервью «Телепрограмме».

По словам Тодоренко, третий сезон «Ставки на любовь» получился очень душевным. «Я там часто плачу. (...) Там очень интересные, трогательные участники. Такие сильные судьбы, мощные истории», — отметила она.

При этом ведущая не уточнила, какая из пар впечатлила ее больше всего.

Ранее Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она заявила, что у нее диагностировали мастит — инфекционно-воспалительное заболевание молочных желез, проявляющееся болью в груди и повышением температуры.

«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу, премьера которого состоялась на «Пятнице!» в сентябре 2025 года. В эфире проекта звездные пары проходят испытания на силу, выносливость и смекалку. Участники делают ставки на то, справится ли их партнер с заданием. Пара, которая обойдет всех соперников, получит денежный приз.