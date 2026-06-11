Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:49, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Тодоренко рассказала о слезах на съемках популярного шоу

Тодоренко призналась, что часто плакала на съемках третьего сезона шоу «Ставка на любовь»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что много плакала на съемках третьего сезона популярного шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». О том, что послужило причиной ее слез, она рассказала в интервью «Телепрограмме».

По словам Тодоренко, третий сезон «Ставки на любовь» получился очень душевным. «Я там часто плачу. (...) Там очень интересные, трогательные участники. Такие сильные судьбы, мощные истории», — отметила она.

При этом ведущая не уточнила, какая из пар впечатлила ее больше всего.

Ранее Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она заявила, что у нее диагностировали мастит — инфекционно-воспалительное заболевание молочных желез, проявляющееся болью в груди и повышением температуры.

«Ставка на любовь» — экстремальное реалити-шоу, премьера которого состоялась на «Пятнице!» в сентябре 2025 года. В эфире проекта звездные пары проходят испытания на силу, выносливость и смекалку. Участники делают ставки на то, справится ли их партнер с заданием. Пара, которая обойдет всех соперников, получит денежный приз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Выигравшая «Ролан Гаррос» Андреева снялась с турнира в Берлине

    В багаже туристки из Таиланда обнаружили лягушек, гекконов и гуляш из змей

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok