19:04, 18 марта 2026

Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что слегла с маститом
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко, родившая в сентябре 2025 года третьего ребенка, сообщила, что заболела маститом. На проблемы со здоровьем она пожаловалась в своем Telegram-канале.

«Только я хотела расписать, какая я невероятно многозадачная женщина с тремя детьми. (...) И вот... лежу с маститом. Вернее, с ознобом и маститом», — заявила телеведущая.

Тодоренко рассказала, что после рождения третьего ребенка продолжила работать, сниматься и заниматься спортом. «Женщина, которая родила шесть месяцев назад, (...) еще очень хрупкая. (...) И ее надо беречь. Не только врачам и домашним. Но и ей самой», — добавила она.

В конце сентября стало известно, что Тодоренко родила третьего ребенка: у телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился на свет сын. У пары также есть сыновья Михаил и Мир.

