09:55, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая стала матерью в третий раз

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Известная российская и украинская телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка. О том, что она стала матерью в третий раз, телезвезда рассказала в Telegram-канале.

Ведущая опубликовала фото, на котором видна рука новорожденного. «Теперь нас пятеро. (...) Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала Тодоренко.

В июне телеведущая рассекретила пол третьего ребенка. Она раскрыла, что ждет еще одного сына.

О том, что Тодоренко станет матерью в третий раз, стало известно в июне. Ведущую заметили с округлившимся животом на праздновании 20-й годовщины совместной жизни певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Тодоренко впервые стала матерью в декабре 2018 года. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова родился сын Михаил. В июле 2022 года телезвезда родила второго сына, пара назвала его Миром.

