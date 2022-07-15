Тодоренко родила второго ребенка и раскрыла его имя

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго сына и назвала его Мир

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка и назвала его Мир. О рождении сына она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала фотографию с новорожденным и мужем, певцом Владом Топаловым. В подписи под фото она раскрыла пол и имя своего второго ребенка.

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас», — написала Тодоренко.

Тодоренко впервые стала матерью в декабре 2018 года. У телеведущей родился сын Михаил. О том, что знаменитость готовится к рождению второго ребенка, стало известно весной 2022 года. Фанаты артистки заподозрили, что она снова беременна. Вскоре телеведущая подтвердила эту информацию.

28 июня издание Starhit со ссылкой на окружение звездной пары сообщило, что у Тодоренко якобы родилась дочь. Однако телеведущая опровергла эту информацию и упрекнула журналистов в непрофессионализме.

