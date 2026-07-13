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11:13, 13 июля 2026Экономика

Грузооборот российских морских портов вырос

Грузооборот морских торговых портов России вырос в январе-июне на 5,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Грузооборот морских торговых портов России вырос в первой половине 2026 года на 5,8 процента, до 451,45 тысячи тонн. Как следует из данных, опубликованных на сайте «Морцентра», максимальный рост, составивший 59,7 процента, был показан в Каспийском бассейне.

Перевалка грузов также выросла в Арктическом (на 15 процентов), Дальневосточном (на 11,8 процента) и Азово-Черноморском (на 6,3 процента) бассейнах, и только в Балтийском показатель снизился на 4,2 процента.

Экспорт вырос на 5,7 процента, до 354,7 тысячи тонн, транзит грузов сократился на 6,1 процента, до 34,2 тысячи тонн, а перевалка импорта увеличилась на 1,7 процента, до 21,25 тысячи тонн. «Перегрузка сжиженного газа, нефти и пищевых грузов увеличилась, химических и нефтепродуктов — сократилась», — говорится также в сообщении.

В 2025 году суммарный показатель падал в январе-октябре на 2,3 процента, а по итогам всего года снижение скорректировалось до 0,4 процента. В начале 2026-го тенденция снижения грузооборота российских морских портов сохранялась.

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