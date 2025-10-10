Экономика
17:25, 10 октября 2025Экономика

Грузооборот российских портов упал

АСОП: Грузооборот российских морских портов снизился на 2,3 % в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарный грузооборот российских морских портов сократился на 2,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За отчетный период показатель составил 653,4 миллиона тонн. Эксперты зафиксировали падение как в сегменте сухих, так и наливных грузов. Совокупный объем перевалки первой категории просел на 3,2 процента (до 322,6 миллиона тонн), а второй — на 1,3 процента (до 330,8 миллиона).

Самое стремительное снижение аналитики отметили в сегментах перевалки зерна и пищевых грузов. Отгрузки первой категории в январе-сентябре снизились на 44,1 процента год к году, до 32,1 миллиона тонн, второй — на 11,8 процента (до 4,1 миллиона). Отрицательная динамика была также зафиксирована в сегментах контейнерных грузов (минус 1,9 процента, до 40,1 миллиона тонн), нефтепродуктов (минус 6 процентов, до 92,9 миллиона), сжиженного природного газа (минус 1,6 процента, до 26 миллионов).

Падение было отмечено в сегментах экспортных (минус 2,8 процента, до 512,3 миллиона тонн), импортных (минус 1,9 процента, до 30,9 миллиона) и каботажных (минус 10 процентов, до 54,1 миллиона). Единственным сегментом с положительной динамикой оказались транзитные грузы (плюс 12,1 процента, до 56,1 миллиона тонн), резюмировали в отраслевой ассоциации.

Грузооборот российских морских портов падает не первый год. По итогам 2024-го показатель снизился на 2,3 процента и составил 886,3 миллиона тонн. Негативная тенденция продолжилась в 2025-м. С января по июль грузооборот просел на 4,6 процента, до 498,8 миллиона тонн. Эксперты связывают подобную динамику в том числе с усилением влияния западных санкций на российскую торговлю. К числу других причин они отнесли ограничения против отечественных морских перевозчиков и проблемы с вывозом грузов по железным дорогам.

