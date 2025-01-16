Грузооборот морских портов России упал

Ассоциация морских торговых портов РФ сообщила о падении грузооборота на 2,3 %

По итогам 2024 года грузооборот торговых портов России упал на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом, до 886,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов сообщает РИА Новости.

Объем перевалки с сухогрузов сократился на 1,9 процента, до 441,1 миллиона тонн. Такой результат достигнут в первую очередь за счет угля, который потерял 9,8 процента погрузки (188,1 миллиона тонн). Также на 10,8 процента, до 19 миллионов тонн, снизилась погрузка черных металлов, а вот зерно, грузы в контейнерах и минеральные удобрения показали рост.

Перевалка наливных грузов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов, упала на 2,6 процента, до 445,2 миллиона тонн. Экспорт в грузообороте снизился на 1,9 процента, до 669,7 миллиона тонн, а импорт вырос на 11 процентов, до 42,9 миллиона.

Отдельно перевалка в портах Арктического бассейна упала на 5,2 процента, до 92,9 миллиона тонн, в портах Азово-Черноморского бассейна — на 5,4 процента, до 275,7 миллиона, в портах на Дальнем Востоке — на 2,3 процента, до 236,5 миллиона тонн. Выросла перевалка в Каспийском и Балтийском морях — на 4,9 и 0,6 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что крупнейший угольный терминал России, расположенный в порту Восточный на Дальнем Востоке, обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о поддержке. Руководство организации указало, что вкладывало средства в расширение терминала, ориентируясь на стратегии правительства, но теперь он критически недозагружен, что сказывается на его финансовом положении.