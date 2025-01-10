Крупнейший угольный терминал России попросил Путина о помощи

Угольный порт Восточный попросил Путина о помощи из-за проблем с недозагрузкой

Руководство порта Восточный в Находке обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить углем крупнейший в стране терминал, который в настоящее время критически недозагружен. Об этом со ссылкой на декабрьское обращение управляющего директора АО «Восточный порт» Вадима Байбака сообщает РБК.

В письме сказано, что компания вкладывала средства в модернизацию и расширение терминала, ориентируясь на утвержденные государственные стратегии развития отрасли и железнодорожного транспорта. Однако мощности оказались невостребованными, планы развития социальной инфраструктуры под угрозой срыва.

Для исправления ситуации загрузка терминала должна быть не менее 35 миллионов тонн в год, что на 40 процентов выше, чем в 2024 году. Этим планам мешает дефицит пропускной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). РЖД не в состоянии удовлетворить все потребности грузоотправителей.

Общий объем инвестиций в Восточный достиг 800 миллионов долларов, построен терминал без привлечения государственных средств. На максимуме он способен перегружать 55 миллионов тонн в год, но загружен сейчас менее чем наполовину.

В прошлом году уголь занимал 60 процентов мощности Восточного полигона, большую часть грузов отправляла Кемеровская область — 54,1 миллиона из 99,35 миллиона тонн. На текущий год право гарантированного вывоза угля на экспорт в восточном направлении в 2025 году получил только Кузбасс, причем в том же объеме, а остальным поставщикам придется ожидать, когда представится возможность.

Такая ситуация может привести к дополнительному падению вывоза топлива в порты Дальнего Востока, причем ситуация в угольной отрасли уже оценивается как кризисная. В ноябре Банк России констатировал, что в целом добыча угля в стране в 2024 году стала убыточной.