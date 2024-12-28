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12:09, 28 декабря 2024Экономика

Проблемы с вывозом угля из России усугубятся

«Ъ»: РЖД заключит соглашение о приоритетном вывозе угля только с Кузбассом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Право гарантированного вывоза угля на экспорт в восточном направлении в 2025 году получит только Кемеровская область. Об этом со ссылкой на итоги заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики пишет «Коммерсантъ».

При этом даже угольщикам Кузбасса РЖД обеспечит вывоз на восток только 54,1 миллиона тонн, то есть ровно столько же, сколько в 2024 году. Такой объем перевозок привел к падению добычи в регионе на 8,4 процента, а доходы местного бюджета упали на 56 миллиардов рублей.

Банк России в конце ноября сообщил о кризисе в угольной отрасли. С января по август в ней зафиксирован чистый убыток. В последний раз доходность сектора была отрицательной в 2020 году, когда из-за пандемии экспорт и мировые цены на уголь рухнули.

В следующем году проблемы усугубятся в связи с тем, что компаниям из других регионов будет обеспечен «на условиях правила недискриминационного доступа к железнодорожным направлениям». Это означает, что уголь будет отправлен по остаточному принципу, после отправки грузов, имеющих больший приоритет.

В соответствии с правилами, вступающими в силу первого января, сделать перевозку угля из конкретного региона приоритетной можно только с помощью указа или распоряжения президента страны. Такой документ для восточного направления существует только для Кемеровской области. Также существует распоряжение о вывозе угля из Новосибирской области в западном направлении, но оно не пользуется спросом у угольщиков из-за убыточности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству срочно разработать меры поддержки угольной отрасли. Основным поводом для беспокойства стала ситуация в Кузбассе.

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