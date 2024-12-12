Путин обеспокоился состоянием одной из ключевых отраслей экономики России

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли, являющейся одной из ключевых для национальной экономики. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергей Цивилев, его слова приводит «Интерфакс».

Соответствующее поручение, как уточнил руководитель ведомства, глава государства дал по итогам совещания с правительством. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений стала программа социально-экономического развития Кузбасса, который является важнейшим регионом для угольной отрасли. Цивилев заявил, что она в ближайшее время будет доработана и утверждена на срок до 2030 года.

В начале мая правительство отменило экспортные пошлины на вывоз российского энергетического угля и антрацита. Изначально эта мера действовала с 1 мая по 31 августа, затем ее продлили до конца 2024 года. С декабря отмену экспортных пошлин распространили и на коксующийся уголь. В свою очередь, пошлина на бурый вид ископаемого топлива не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены не превышает 63 долларов за тонну.

Подобную поддержку власти оказали на фоне роста убыточности отечественных угольщиков. По данным Росстата, только за январь-апрель суммарная доля проблемных компаний в отрасли достигла отметки в 52,4 процента. За этот период их совокупные убытки превысили суммарную прибыль на 14,3 миллиарда рублей, а общая выручка год к году сократилась в 15 раз.

Как ожидалось, отмена экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит должна была помочь отечественным угольщикам поправить свое финансовое положение. Однако добиться этого не удалось. По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарная добыча угля в России сократилась на 1,7 процента год к году, до 347 миллионов тонн. В свою очередь, убытки угольных компаний РФ в январе-сентябре превысили их прибыль на 91,3 миллиарда рублей.

В начале второй половины сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Argus сообщила о возвращении российских угольщиков к поставкам за рубеж себе в убыток. За последнее время маржа отечественных экспортеров сократилась в 2-4 раза в годовом выражении и составила в среднем 0,25-2 доллара за тонну в зависимости от конечной точки поставок.

Не способствует улучшению кризисной ситуации в отрасли и сокращение доли российского угля на ключевом рынке сбыта. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в январе-октябре 2024-го доля этого ископаемого топлива из РФ в структуре китайского импорта сократилась до 18 процентов, тогда как доли конкурентов в лице Монголии и Австралии, напротив, выросли до 15 процентов. Доля же главного поставщика угля в Китай — Индонезии — к началу ноября составила 44 процента.