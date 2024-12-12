Доля российского угля на ключевом экспортном рынке упала

ЦЦИ: доля российского угля в структуре китайского импорта упала до 18 процентов

По итогам первых десяти месяцев 2024 года доля поставок российского угля в структуре импорта Китая, считающемся ключевым рынком сбыта, снизилась на пять процентных пунктов (п.п.) и опустилась до отметки в 18 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Для сравнения, в том же периоде 2022 года доля поставок российского угля в структуре импорта Китая составляла 23 процента. В 2024-м заметно снизилась и доля основного экспортера этого вида топлива в КНР — Индонезии. Показатель сократился на 14 п.п. и опустился до уровня в 44 процента.

В свою очередь, доли других экспортеров в Китай за отчетный период продемонстрировали противоположную динамику. Так, доля Монголии в структуре импорта КНР в январе-октябре увеличилась на 5 п.п., до 15 процентов, Австралии — на 14 п.п., с 1 до 15 процентов. В целом за первые десять месяцев 2024 года Китай нарастил импорт угля с 230 миллионов до 435 миллионов тонн.

По данным Минэнерго РФ, КНР занимает первое место среди импортеров российского угля, на эту азиатскую страну приходится 48 процентов всех поставок. По итогам 2023 года Китай нарастил закупки на 42 процента в сравнении с показателем 2022-го, до 100 миллионов тонн. Однако в 2024-м экспорт в этом направлении начал постепенно падать. По итогам января-июля стоимость поставок российского угля в КНР сократилась в 1,7 раза год к году и упала до 5,5 миллиарда долларов.

Падение экспорта на ключевой рынок сбыта в итоге привело к росту числа убыточных угольных компаний в России. По данным Росстата, в январе-апреле 2024 года доля подобных экспортеров составила 52,4 процента. За отчетный период совокупные убытки этих компаний превысили их суммарную прибыль на 14,3 миллиарда рублей, а общая выручка в годовом выражении рухнула в 15 раз.