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07:40, 12 декабря 2024Экономика

Доля российского угля на ключевом экспортном рынке упала

ЦЦИ: доля российского угля в структуре китайского импорта упала до 18 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

По итогам первых десяти месяцев 2024 года доля поставок российского угля в структуре импорта Китая, считающемся ключевым рынком сбыта, снизилась на пять процентных пунктов (п.п.) и опустилась до отметки в 18 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Для сравнения, в том же периоде 2022 года доля поставок российского угля в структуре импорта Китая составляла 23 процента. В 2024-м заметно снизилась и доля основного экспортера этого вида топлива в КНР — Индонезии. Показатель сократился на 14 п.п. и опустился до уровня в 44 процента.

В свою очередь, доли других экспортеров в Китай за отчетный период продемонстрировали противоположную динамику. Так, доля Монголии в структуре импорта КНР в январе-октябре увеличилась на 5 п.п., до 15 процентов, Австралии — на 14 п.п., с 1 до 15 процентов. В целом за первые десять месяцев 2024 года Китай нарастил импорт угля с 230 миллионов до 435 миллионов тонн.

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По данным Минэнерго РФ, КНР занимает первое место среди импортеров российского угля, на эту азиатскую страну приходится 48 процентов всех поставок. По итогам 2023 года Китай нарастил закупки на 42 процента в сравнении с показателем 2022-го, до 100 миллионов тонн. Однако в 2024-м экспорт в этом направлении начал постепенно падать. По итогам января-июля стоимость поставок российского угля в КНР сократилась в 1,7 раза год к году и упала до 5,5 миллиарда долларов.

Падение экспорта на ключевой рынок сбыта в итоге привело к росту числа убыточных угольных компаний в России. По данным Росстата, в январе-апреле 2024 года доля подобных экспортеров составила 52,4 процента. За отчетный период совокупные убытки этих компаний превысили их суммарную прибыль на 14,3 миллиарда рублей, а общая выручка в годовом выражении рухнула в 15 раз.

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