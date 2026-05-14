Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:42, 14 мая 2026Экономика

Россия резко нарастила закупки американской обуви

РИА Новости: Экспорт обуви из США в Россию вырос в 1,43 раза в марте
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

По итогам марта 2026 года суммарные объемы экспорта обуви из США в Россию резко увеличились в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

За первый месяц весны отечественные импортеры приобрели у поставщиков из США обуви на общую сумму в 2 миллиона долларов. Для сравнения, в феврале показатель находился на уровне 1,4 миллиона. Таким образом, за март экспорт вырос примерно в 1,43 раза, или на 600 тысяч долларов в денежном выражении.

В марте импорт американской обуви в Россию достиг максимума за всю историю статистических наблюдений. Статистическое ведомство США ведет подобного рода подсчеты с 2002 года. Подобная динамика позволила России занять девятую строчку в рейтинге крупнейших покупателей американской обуви. Лидером оказалась Канада с результатом в 29,7 миллиона долларов, в топ-3 также вошли Вьетнам (19,5 миллиона) и Великобритания (7,1 миллиона).

Другим крупным поставщиком обуви в Россию в начале 2026 года оказалась Турция. В феврале экспорт этой продукции из страны НАТО в РФ увеличился почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг отметки в 7,5 миллиона долларов. За 12 месяцев поставки выросли в 1,7 раза в деньгах. Заметно нарастил экспорт обуви в Россию и ряд европейских стран, включая Германию, Латвию и Италию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла мощные удары ракетами по Киеву. Какие объекты стали целями атаки?

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

    Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами

    Женщины раскрыли самую большую ошибку мужчин в сексе

    Фиктивные медцентры заработали 100 миллионов рублей на россиянах

    Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

    В Латвии предрекли падение правительства

    Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

    Госсекретарь США понадеялся на помощь Китая в открытии Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok