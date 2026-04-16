Экономика
08:42, 16 апреля 2026

Страна НАТО завалила Россию обувью

РИА Новости: Экспорт турецкой обуви в Россию вырос в 1,7 раза в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта обуви из Турции в Россию увеличилась почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании ввоза этого вида продукции из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период турецкие экспортеры отправили в Россию обуви на общую сумму в 7,5 миллиона долларов. Для сравнения, в последний месяц зимы 2025 года показатель находился на уровне 4,4 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев он вырос в 1,7 раза, или на 3,1 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России стать вторым крупнейшим импортером обуви из средиземноморской страны, ее доля в структуре турецкого экспорта составила 7,8 процента. Выше нее в рейтинге оказался только Ирак с результатом в 8,9 процента, а топ-3 замкнула Италия (5,4 процента). В пятерку лидеров также вошли Германия (5,2 процента) и Казахстан (3,9 процента).

Другим востребованным турецким товаром у российских импортеров в последнее время стала рыба. Так, по итогам прошлого года суммарная стоимость поставок этого вида продукции из средиземноморской страны в РФ увеличилась почти на 10 процентов и достигла 465,6 миллиона долларов. Особым спросом у российских закупщиков пользовалась замороженная рыба, в частности, форель, дорада и сибас.

