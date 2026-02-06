Россия рекордно нарастила ввоз рыбы из страны НАТО

РИА Новости: Импорт турецкой рыбы в Россию вырос на 9 процентов в 2025 году

По итогам 2025 года экспорт рыбы из Турции в Россию увеличился почти на десятую часть в денежном выражении в сравнении с показателем за 2024-й. О заметном росте импорта этой продукции из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

За отчетный период суммарные доходы турецких экспортеров от продажи рыбы в Россию достигли 465,6 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался рекордным за всю историю двусторонней торговли. Год к году показатель увеличился на 9 процентов.

Самой востребованной продукцией у российских покупателей стала замороженная рыба. На нее пришлась подавляющая часть турецкого экспорта — плюс 7 процентов, до 318,4 миллиона долларов. Наиболее популярным видом оказалась форель (277,6 миллиона долларов), в топ-3 также вошли дорада (29,8 миллиона) и сибас (9,7 миллиона).

Стоимость импорта охлажденной рыбы из Турции за 12 месяцев составила 144,5 миллиона долларов. В этом сегменте наибольшим спросом у российских покупателей также пользовались форель (117,3 миллиона долларов), сибас (14,3 миллиона) и дорада (12,9 миллиона). Оставшаяся часть (2,7 миллиона долларов) пришлась на поставки филе и другого мяса рыбы — плюс 33 процента.

Заметное наращивание импорта турецкой рыбы фиксируется на фоне проблем с выловом в России. В Росрыболовстве объясняли негативную динамику в том числе аномально низким промыслом сардины. Участники рынка также сетовали на падение добычи трески в Баренцевом море. Падение вылова также было зафиксировано в сегменте лососевых. С учетом этих факторов эксперты не исключили подорожания ряда популярных видов рыбы в России в обозримом будущем.