Названа главная причина снижения вылова рыбы в России

Росрыболовство: Снижение вылова рыбы произошло из-за низкого промысла сардины

Сокращение совокупного объема вылова рыбы в России произошло во многом из-за аномально низкого промысла сардины. Об этом заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Нынешний год стал для добытчиков сардины кризисным, отметил он. Ситуацию с выловом этого вида рыбы Соколов сравнил с 1981-м, когда при растущей добыче продукция не зашла полностью в экономическую зону страны. «Сейчас суда у нас работают в зоне Японии, но тоже с сардиной там не очень хорошо», — резюмировал заместитель главы ведомства.

Недолов к настоящему времени достиг 400 тысяч тонн, добавил Соколов. Эта динамика во многом сдержала рост совокупной добычи рыбы в России. По итогам года суммарный показатель составит около 4,8 миллиона тонн, ожидают в Росрыболовстве. «При хорошей путине лососевой, при очень хорошей путине минтаевой и хорошем вылове сельди недолов сардины дает отрицательную динамику», — заключил он.

С января по октябрь включительно российским рыбакам удалось выловить в общей сложности свыше четырех миллионов тонн, отмечал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. Промежуточный результат оказался на четыре процента ниже в сравнении с тем же периодом 2024-го. Негативная динамика, пояснил он, фиксируется на фоне заметного снижения добычи трески в Баренцевом море и сардины иваси на Дальнем Востоке. На этом фоне в отраслевых организациях предупредили россиян о вероятном подорожании популярных видов рыбы, включая горбушу, семгу и нерку.