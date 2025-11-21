Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:30, 21 ноября 2025Экономика

Названа главная причина снижения вылова рыбы в России

Росрыболовство: Снижение вылова рыбы произошло из-за низкого промысла сардины
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Сокращение совокупного объема вылова рыбы в России произошло во многом из-за аномально низкого промысла сардины. Об этом заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, его слова приводит ТАСС.

Нынешний год стал для добытчиков сардины кризисным, отметил он. Ситуацию с выловом этого вида рыбы Соколов сравнил с 1981-м, когда при растущей добыче продукция не зашла полностью в экономическую зону страны. «Сейчас суда у нас работают в зоне Японии, но тоже с сардиной там не очень хорошо», — резюмировал заместитель главы ведомства.

Недолов к настоящему времени достиг 400 тысяч тонн, добавил Соколов. Эта динамика во многом сдержала рост совокупной добычи рыбы в России. По итогам года суммарный показатель составит около 4,8 миллиона тонн, ожидают в Росрыболовстве. «При хорошей путине лососевой, при очень хорошей путине минтаевой и хорошем вылове сельди недолов сардины дает отрицательную динамику», — заключил он.

С января по октябрь включительно российским рыбакам удалось выловить в общей сложности свыше четырех миллионов тонн, отмечал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. Промежуточный результат оказался на четыре процента ниже в сравнении с тем же периодом 2024-го. Негативная динамика, пояснил он, фиксируется на фоне заметного снижения добычи трески в Баренцевом море и сардины иваси на Дальнем Востоке. На этом фоне в отраслевых организациях предупредили россиян о вероятном подорожании популярных видов рыбы, включая горбушу, семгу и нерку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости