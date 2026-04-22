Европейские страны завалили Россию обувью

РИА Новости: Экспорт обуви из Италии, Латвии и Германии в РФ взлетел в феврале

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта обуви из Италии в Россию увеличилась почти вдвое в месячном выражении. О резком росте поставок этой продукции из европейской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За последний месяц зимы итальянские экспортеры отправили в Россию обуви на общую сумму в 17,4 миллиона евро. Для сравнения: в январе показатель составлял 9,7 миллиона. Таким образом, за это время стоимость поставок выросла в 1,8 раза, или на 7,7 миллиона евро.

В феврале также резко вырос экспорт обуви еще из двух стран ЕС. Латвия нарастила поставки этой продукции в Россию до 8,5 миллиона евро, а Германия — до 3,8 миллиона. Прирост экспорта из обеих стран в деньгах оказался двукратным.

Еще одним крупным поставщиком обуви в Россию в конце зимы стала Турция. Поставщики из средиземноморской страны нарастили экспорт в 1,7 раза год к году, до 7,5 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России стать вторым крупнейшим импортером обуви из государства НАТО.