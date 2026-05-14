Юрист высказалась о возможности замены российского паспорта за границей

Юрист Милютина: Заменить паспорт гражданина России за границей нельзя

Заменить паспорт гражданина России, находясь за пределами страны, невозможно — выдача и замена внутреннего паспорта осуществляются только на территории РФ. Об этом РИА Новости рассказала юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов России, председатель комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина.

«Даже если гражданин давно живёт за рубежом, для замены всё равно нужно приехать в Россию. Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт — только лично, либо через опекуна (если человек недееспособен), или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем», — уточнила эксперт.

Она также отметила, что для россиянина, постоянно проживающего за границей и приехавшего в Россию, главным удостоверяющим личность документом является заграничный паспорт. Именно по нему можно оформить временную регистрацию без внутреннего паспорта.

Кроме того, такой гражданин вправе получить внутренний паспорт РФ, даже не имея места жительства в стране. Для этого, по словам Милютиной, нужно обратиться в МВД по месту фактического пребывания и предъявить загранпаспорт.

Ранее бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев дал два совета эмигрантам.