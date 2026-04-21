Бывший ведущий Первого канала дал два совета эмигрантам

Ведущий Васильев посоветовал эмигрантам учить язык и хорошо одеваться

Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев дал два совета эмигрантам. Рекомендациями для переехавших он поделился в беседе с блогером Ириной Скибенко, видео опубликовано на YouTube.

В первую очередь ведущий посоветовал хорошо одеваться. «Одежда играет огромную роль. Надо все-таки выглядеть товарно привлекательно», — заявил Васильев. По его мнению, к людям, которые выглядят неопрятно и непривлекательно, не тянутся окружающие.

Историк моды также призвал эмигрантов изучать язык страны, в которую они переехали, и больше общаться.

Ранее Васильев объяснил, почему россияне критикуют покинувших страну звезд. По его словам, некоторые резко негативно реагируют на отъезд кумиров, поскольку им кажется, что они «любили не того, кого было надо».

Перед этим Васильев назвал Россию единственной страной, которая проклинает уехавших людей. Говоря на эту тему, ведущий также вспомнил цитату о рабах и господах.