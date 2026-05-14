Песков высказался о будущем Гладкова и Богомаза

07:44, 14 мая 2026Россия

Песков: Экс-губернаторам Гладкову и Богомазу предложат новые места работы
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Экс-губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу, накануне подавшим в отставку, обязательно предложат новые места работы. О будущем бывших глав российских регионов высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Будет предложено обязательно», — указал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Богомаз после своего ухода в отставку может перейти в Госдуму РФ.

Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза и назначил новых глав регионов.

