Песков высказался о будущем Гладкова и Богомаза

Экс-губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу, накануне подавшим в отставку, обязательно предложат новые места работы. О будущем бывших глав российских регионов высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Будет предложено обязательно», — указал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Богомаз после своего ухода в отставку может перейти в Госдуму РФ.
Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза и назначил новых глав регионов.