Названо возможное новое место работы экс-губернатора Богомаза

«Ъ»: Экс-губернатор Брянской области Богомаз может перейти в Госдуму

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз после своего ухода в отставку может перейти в Госдуму РФ. Такие данные приводит «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на источники в регионе и партии «Единая Россия».

Так, экс-губернатор может стать депутатом, заняв место Айрата Фаррахова, который накануне ушел из Госдумы, перейдя на другую работу.

В материале указано, что на прошлых выборах Александр Богомаз возглавлял партийный список по Брянской и Смоленской областям, однако после выборов отказался от мандата. По закону, он может получить его со второй попытки. Уточняется, что экс-губернатор намерен избираться в следующий созыв ГД по списку партии.

Богомаз уже был депутатом с 2012 по 2014 год.

Одновременно с губернатором Брянской области свой пост оставил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Президент России Владимир Путин принял их отставку и назначил новых глав регионов.