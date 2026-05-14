Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 14 мая 2026Россия

Названо возможное новое место работы экс-губернатора Богомаза

«Ъ»: Экс-губернатор Брянской области Богомаз может перейти в Госдуму
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз после своего ухода в отставку может перейти в Госдуму РФ. Такие данные приводит «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на источники в регионе и партии «Единая Россия».

Так, экс-губернатор может стать депутатом, заняв место Айрата Фаррахова, который накануне ушел из Госдумы, перейдя на другую работу.

В материале указано, что на прошлых выборах Александр Богомаз возглавлял партийный список по Брянской и Смоленской областям, однако после выборов отказался от мандата. По закону, он может получить его со второй попытки. Уточняется, что экс-губернатор намерен избираться в следующий созыв ГД по списку партии.

Богомаз уже был депутатом с 2012 по 2014 год.

Одновременно с губернатором Брянской области свой пост оставил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Президент России Владимир Путин принял их отставку и назначил новых глав регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok