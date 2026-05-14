Раскрыт грозящий экс-замглавы Минприроды России срок

ТАСС: Экс-замглавы Минприроды Буцаеву грозит до 10 лет колонии за мошенничество

Бывшему заместителю главы министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) России Денису Буцаеву грозит до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-чиновник обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Дело Буцаева связано с хищением средств Российского экологического оператора. Его планируют объявить в международный розыск.

Об уголовном деле против бывшего чиновника стало известно в среду, 13 мая. За три недели до этого чиновник подал в отставку по собственному желанию. Сейчас экс-замглавы Минприроды, по неподтвержденным данным, находится за границей.