Раскрыта причина розыска экс-замглавы Минприроды России

ТАСС: Бежавшего из РФ экс-замглавы Минприроды Буцаева обвинили в мошенничестве

Бывший заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) России Денис Буцаев, которого накануне объявили в розыск, обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-чиновник проходит по делу по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

О розыске Буцаева стало известно в среду, 13 мая. Подробности уголовного дела, по которому его разыскивают, не раскрываются.

За три недели до этого чиновник подал в отставку по собственному желанию. Сейчас он, по неподтвержденным данным, находится за границей.