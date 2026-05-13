Экс-замглавы Минприроды объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева

МВД объявило в розыск экс-замглавы министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ Дениса Буцаева. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какие-либо подробности дела не раскрываются.

Буцаев подал в отставку 23 апреля по собственному желанию. По неподтвержденной информации, чиновник покинул территорию России.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта региона Владимир Окунев, объявленный в розыск, может скрываться в Армении. Чиновнику было предъявлено заочное обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции