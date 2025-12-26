Реклама

11:39, 26 декабря 2025

Раскрыто местоположение скрывшегося российского экс-замгубернатора

Экс-замгубернатора Ростовской области Окунев может скрываться в Армении
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Министерство транспорта Ростовской области / YouTube

Бывший заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев, объявленный в розыск, может скрываться в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Окуневу предъявлено заочное обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. По версии следствия, он через доверенных и подконтрольных лиц управлял конкурентной фирмой и обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, участвующими в закупках. Контракты заключались по максимально высокой стоимости. Ущерб составил 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы конфисковал в пользу государства имущество Окунева.

