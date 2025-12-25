Реклама

Суд изъял имущество бывшего замгубернатора Ростовской области

Марина Совина
Фото: Pixabay

Гагаринский районный суд Москвы конфисковал в пользу государства имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

«Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю — Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Окунев и Шаповалова использовали свои должности для незаконного получения личной выгоды.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в пользу государства изъяты 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, а также 25 грузовых и премиальных автомобилей на сумму свыше 600 миллионов рублей. Помимо этого, взыскано более 100 миллионов рублей.

В январе сообщалось, что экс-губернатор региона Василий Голубев и Окунев проигнорировали решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о картельном сговоре, так как на торгах с «Т-Трансом» конкурировали две другие компании, записанные на Ларису Куц.

