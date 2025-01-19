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15:20, 19 января 2025Силовые структуры

Бывшего ростовского губернатора проверят на причастность к махинациям со стройкой трассы

161: Бывший ростовский губернатор Голубев может стать фигурантом уголовного дела
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Силовые структуры продолжают проверку органов власти в Ростовской области. Источник 161.ru считает, что среди подозреваемых и причастных к махинациям может оказаться экс-губернатор региона Василий Голубев.

На данный момент правоохранители изучают крупный проект Западная хорда, изначально оцениваемый в 30 миллиардов рублей. Проект был профинансирован из федерального бюджета.

«Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде. Но, как удалось выяснить силовикам, его подручный — Окунев (бывший заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. — прим. «Ленты.ру») плотно работал с компанией "Т-Транс", так называемой подставной пенсионерки Ларисы Куц. Реальный владелец бизнеса — ее зять Павел Рогачкин. Окунев выдавал фирме много госконтрактов, включая Западную хорду», — пояснил источник издания.

Он также добавил, что Голубев и Окунев проигнорировали решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о картельном сговоре, так как на торгах с «Т-Трансом» конкурировали две другие компании, записанные на Ларису Куц.

Ранее стало известно, что экс-министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева арестовали за взятки от IT-компаний. По версии следствия, с мая по декабрь он реализовывал коррупционную схему — за вознаграждение от ярославских IT-компаний обеспечивал им победу в тендерах на госконтракты в области информационной безопасности и информационных технологий.

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