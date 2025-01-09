Экс-министра цифрового развития российского региона арестовали за взятки от IT-компаний

СК обвинил во взятках экс-министра цифрового развития Ярославской области

Следователи предъявили обвинение в коррупции бывшему министру цифрового развития Ярославской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет об Александре Королеве, уточняет ТАСС.

Ему вменяется статья 290 («Получение взяток в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с мая по декабрь он реализовывал коррупционную схему — за вознаграждение от ярославских IT-компаний обеспечивал им победу в тендерах на госконтракты в области информационной безопасности и информационных технологий.

Факт коррупции вскрыли сотрудники ФСБ, которые задержали чиновника. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. По месту жительства и работы экс-министра силовики провели обыски.

6 января сообщалось, что судебные приставы начали процедуру конфискации имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова.