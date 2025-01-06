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08:33, 6 января 2025Силовые структуры

У экс-министра Абызова начали изымать имущество на десятки миллиардов рублей. Чиновник осужден на 12 лет за коррупцию

Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова.

Изъятию подлежит имущество и денежные средства экс-чиновника общей суммой 23,5 миллиарда рублей. Также приставам предстоит изъять исполнительские сборы и долг в размере 2,4 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда пойдет на покрытие ущерба, «причиненного преступлением физическим или юридическим лицам». Кроме того, суд назначил Абызову дополнительное наказание в виде штрафа на 80 миллионов рублей.

Абызова задержали в 2019 году. В 2023-м его признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС) для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. Следствию удалось доказать факты совершенного чиновником мошенничества, легализации преступных доходов и коммерческого подкупа.

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Абызова обвинили в коррупции

Обвинение раскрыло, что Абызов вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах.

Сам чиновник заявил о своей невиновности и непричастности к инкриминируемым преступлениям. Он подал аппеляцию на решение суда, попросив отменить приговор. Абызов объяснял, что следствие обвиняло его в хищении четырех миллиардов рублей у компаний «СИБЭКО» и «РЭС», где он был владельцем 95,5 процента акций. «То есть я украл сам у себя», — отметил тогда подсудимый, добавив, что на протяжении всего расследования не понимает сути предъявленных ему обвинений.

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Однако позднее Мосгорсуд признал решение нижестоящей инстанции законным, после чего приговор вступил в законную силу.

Абызов выплатил государству миллиарды рублей

Во время следствия выяснилось, что Абызов выплатил в бюджет России более 20 миллиардов рублей. Экс-министр погасил часть долга за счет собственного имущества.

Однако еще в 2022 году сообщалось, что акции компаний «РЭС» и «Электромагистраль» пойдут на погашение взыскания в 32,5 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства доходов, полученных незаконным путем. Тогда Абызов выразил возмущение тем, что акции уходят по цене в четыре раза меньше их реальной стоимости. Он уже выплатил около 11 миллиардов рублей, указав, что ему грозит полное лишение имущества.

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