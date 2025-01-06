Судебные приставы начали изымать имущество бывшего росийского министра на миллирды рублей

Приставы начали конфискацию имущества осужденного на 12 лет экс-министра Абызова

Судебные приставы приступили к процедуре конфискации имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Изъятию подлежит имущество и денежные средства экс-чиновника общей суммой 23,5 миллиарда рублей. Также приставам предстоит изъять исполнительские сборы и долг в размере 2,4 миллиарда рублей.

Абызов был осужден за коррупцию на 12 лет лишения свободы. В декабре 2023 года его признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС), совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. Суд отправил экс-министра в колонию строгого режима.