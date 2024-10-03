12-летний приговор бывшему российскому министру признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру Абызову за коррупцию

Осужденный на 12 лет колонии за коррупцию бывший российский министр попросил об оправдании

Начало событий в новости Осужденный на 12 лет колонии за коррупцию бывший российский министр попросил об оправдании

Мосгорсуд признал законным приговор в виде 12 лет лишения свободы, вынесенный за коррупцию бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат осужденного чиновника Тимофей Гридней.

По его словам, апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты, в которой адвокат просил отменить приговор Преображенского суда столицы как незаконный и необоснованный. Абызов просил его оправдать, однако суд не нашел для этого оснований.

Приговор вступил в законную силу, в ближайшее время экс-министра этапируют в колонию по месту отбытия наказания.

22 декабря 2023 года его признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС), совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. Суд отправил Абызова в колонию строгого режима и назначил штраф в размере 80 миллионов рублей.

Он занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали в 2019-м.