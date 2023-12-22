Российскому экс-министру дали 12 лет строгого режима

Российского экс-министра Михаила Абызова признали лидером ОПС и осудили

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Его признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС). Также следствие сумело доказать вину Абызова в мошенничестве, легализации денег и коммерческом подкупе.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил Абызову штраф в размере 80 миллионов рублей.

Ранее Абызов выплатил в бюджет России более 20 миллиардов рублей. Его адвокат Анатолий Кузнецов уточнил, что тот погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министр должен вернуть в бюджет более 32 миллиардов рублей. Сейчас ему осталось выплатить 11 миллиардов и 120 миллионов рублей.