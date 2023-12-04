Обвиняемый в хищениях экс-министр выплатил в бюджет России 20 миллиардов рублей

Бывший министр Абызов выплатил в бюджет России более 20 млрд руб. в рамках дела

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выплатил в бюджет России более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анатолия Кузнецова.

Защитник уточнил, что Абызов погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министр должен вернуть в бюджет более 32 миллиардов рублей. Сейчас ему осталось выплатить 11 миллиардов и 120 миллионов рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем. Сам экс-министр свою вину не признает.

В ноябре Абызов впервые за пять лет дал объяснения в суде по инкриминируемым ему обвинениям. Он отметил, что должен доказать свою невиновность.