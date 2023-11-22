Обвиняемый в миллиардных хищениях бывший российский министр впервые объяснился

Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по делу о хищениях

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять лет дал объяснения в суде по инкриминируемым ему обвинениям, сообщает РИА Новости.

Слушания проходят в Преображенском суде Москвы. На заседании Абызов начал давать первые, по его словам, показания. Он отметил, что должен доказать свою невиновность.

Экс-министр напомнил, что следствие обвиняет его в хищении четырех миллиардов рублей у компаний «СИБЭКО» и «РЭС», где он был владельцем 95,5 процента акций. «То есть я украл сам у себя», — отметил подсудимый, заявив, что на протяжении всего расследования не понимает сути предъявленных ему обвинений.

Абызов не признает свою вину. Он обвиняется также в создании ОПГ для ведения незаконного предпринимательства с целью извлечения преступного дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческом подкупе на 78 миллионов рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.