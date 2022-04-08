Бывший министр Абызов отказался признать вину в суде

Бывший министр Абызов отказался признать вину в хищении и создании ОПГ

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу и отказался признать вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Преображенском суде.

По словам Абызова, в обвинительном заключении нет ответа на вопрос, в чем выражалось вменяемое ему хищение и какой был причинен ущерб собственнику. «Я себя виновным не признаю», — подытожил экс-министр.

Ранее сообщалось, что прокурор обвинил Абызова в создании ОПГ для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода.

По словам гособвинителя, он вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.