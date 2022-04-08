Бывшего министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества

Прокурор обвинил экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова в создании ОПГ

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. Об этом сообщил прокурор в Преображенском районном суде Москвы, передает ТАСС.

По словам гособвинителя, Абызов вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний, расположенных на Кипре и Виргинских островах.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По данным следствия, он вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», занимался незаконным предпринимательством с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и совершил коммерческий подкуп на 78 миллионов рублей.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений фигуранты не признали.