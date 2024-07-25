В Москве автомобиль с экс-министром российского правительства Михаилом Абызовым попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при возвращении из суда. Об этом сообщает ТАСС.
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Автомобиль экс-министра Абызова попал в ДТП при возвращении из суда
Автомобиль с экс-министром Абызовым попал в ДТП при возвращении из суда
В Москве автомобиль с экс-министром российского правительства Михаилом Абызовым попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при возвращении из суда. Об этом сообщает ТАСС.