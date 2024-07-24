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17:35, 24 июля 2024Силовые структуры

Осужденного на 12 лет экс-министра Абызова доставили в больницу после поездки в автозаке

Осужденный экс-министр Абызов в автозаке получил травму и попал в больницу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Осужденный бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов попал в больницу после поездки в автозаке. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, экс-чиновник получил травму накануне днем, когда неудачно упал во время поездки в суд. У него зафиксировали подозрение на перелом одного из позвонков и отправили в больницу. Состояние Абызова врачи оценили как удовлетворительное.

В декабре его осудили на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание денег и коммерческий подкуп. Защита Абызова обжаловала приговор, его законность должен проверить Мосгорсуд.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» прошли обыски по делу о мошенничестве при госзакупках.

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      Илона Палей
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