Осужденного на 12 лет экс-министра Абызова доставили в больницу после поездки в автозаке

Осужденный экс-министр Абызов в автозаке получил травму и попал в больницу

Осужденный бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов попал в больницу после поездки в автозаке. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, экс-чиновник получил травму накануне днем, когда неудачно упал во время поездки в суд. У него зафиксировали подозрение на перелом одного из позвонков и отправили в больницу. Состояние Абызова врачи оценили как удовлетворительное.

В декабре его осудили на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание денег и коммерческий подкуп. Защита Абызова обжаловала приговор, его законность должен проверить Мосгорсуд.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» прошли обыски по делу о мошенничестве при госзакупках.