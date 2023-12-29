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16:54, 29 декабря 2023Силовые структуры

Адвокаты осужденного экс-министра Абызова обжаловали приговор

Адвокаты осужденного на 12 лет экс-министра Абызова обжаловали приговор

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Представители защиты бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова и другие фигуранты дела обжаловали обвинительный приговор, сообщает ТАСС.

Жалобы поданы в Преображенский суд Москвы. Там отметили, что пока это сделали не все защитники.

22 декабря Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и коммерческом подкупе. Следствие запрашивало для Абызова 19,5 года.

Фигурант также выплатил в бюджет страны более 20 миллиардов рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали в 2019-м. Свою вину он не признал.

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      Илона Палей
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