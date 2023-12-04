Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру Абызову

Гособвинение запросило для бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 19,5 года колонии и штраф в размере 470 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Анатолия Кузнецова, 4 декабря Абызов выплатил в бюджет России более 20 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что Абызов погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министру необходимо вернуть в бюджет более 32 миллиардов рублей.

В ноябре Абызов впервые за пять лет объяснился в суде по инкриминируемым ему обвинениям. Он рассказал, что должен доказать свою невиновность.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.