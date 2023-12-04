Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:29, 4 декабря 2023Силовые структуры

Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру

Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру Абызову
Михаил Абызов

Михаил Абызов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Гособвинение запросило для бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 19,5 года колонии и штраф в размере 470 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Анатолия Кузнецова, 4 декабря Абызов выплатил в бюджет России более 20 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что Абызов погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министру необходимо вернуть в бюджет более 32 миллиардов рублей.

В ноябре Абызов впервые за пять лет объяснился в суде по инкриминируемым ему обвинениям. Он рассказал, что должен доказать свою невиновность.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта

      Путин высказался о русофобии в странах Прибалтики

      Словакия исключила поставки оружия и боеприпасов Украине

      Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

      Саперы взорвали служившую игрушкой детям и украшавшую сад пенсионеров бомбу

      Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру

      «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

      Путин оценил ситуацию с мигрантами

      Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости