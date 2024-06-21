Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову

Мосгорсуд 27 июня проверит законность приговора бывшему министру Абызову

Мосгорсуд 27 июня проверит законность приговора бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который и осудил экс-министра.

Абызов в декабре прошлого года был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и коммерческом подкупе. Ему также был назначен штраф в 80 миллионов рублей.

Через несколько дней защита бывшего министра обжаловала приговор.