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06:23, 22 июня 2024Силовые структуры

Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову

Мосгорсуд 27 июня проверит законность приговора бывшему министру Абызову

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мосгорсуд 27 июня проверит законность приговора бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который и осудил экс-министра.

Абызов в декабре прошлого года был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и коммерческом подкупе. Ему также был назначен штраф в 80 миллионов рублей.

Через несколько дней защита бывшего министра обжаловала приговор.

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      Марина Совина
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