Осужденный на 12 лет колонии за коррупцию бывший российский министр попросил об оправдании

Осужденный на 12 лет экс-министр Абызов попросил Мосгорсуд его оправдать

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассматривает жалобу на приговор бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, осужденного за коррупцию на 12 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Тимофей Гриднев.

Защита просит отменить приговор, вынесенный 22 декабря 2023 года Преображенским судом столицы, в связи с его непричастностью к инкриминируемым преступлениям.

На суде Абызов также заявил о своей невиновности и просил оправдать его, сообщает ТАСС.

Его признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС), совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. Суд отправил экс-министра в колонию строгого режима и назначил штраф в размере 80 миллионов рублей.

Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства с 2012 по 2018 год. Его задержали в 2019-м.