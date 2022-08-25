Арестованный Абызов остался без акций на 40 миллиардов рублей

«Ъ»: суд снял арест с акций Абызова в 40 млрд руб., они отойдут государству по низкой цене

Суд снял арест с акций стоимостью 40 миллиардов рублей, которыми владел бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в ряде преступлений. Ценные бумаги отойдут государству по более низкой по рынку цене — за 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С предложением о снятии обеспечительных мер с активов подсудимого обратилась к суду гособвинитель Екатерина Фролова на слушаниях в Преображенском суде Москвы, рассматривающем по существу дело Абызова и его 11 предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях.

Акции компаний «РЭС» и «Электромагистраль» пойдут на погашение взыскания в 32,5 миллиарда рублей по решению Гагаринского суда столицы, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доходов, полученных незаконным путем.

Абызов выразил возмущение тем, что акции уходят по цене в четыре раза меньше их реальной стоимости. Он уже выплатил около 11 миллиардов рублей, а теперь ему грозит полное лишение имущества.

Экс-министра обвинили в создании ОПГ для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. По данным следствия, Абызов вместе с соучастниками через своих людей в совете директоров похитил средства акционеров компании «СИБЭКО», используя для этого поддельные документы. При этом экс-министр скрывал свое материальное положение, тайно контролируя ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах.

Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. Его задержали 26 марта 2019 года.

